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Шарапова попала на обложку популярного американского журнала 

Газета.Ru + ещё 2 23 часа назад
Фото: Газета.Ru
Пятикратная победительница турниров серии "Большого шлема", экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова попала на обложку нового номера американского журнала Entrepreneur, передает "Советский спорт".
Первый выпуск издания вышел в 1977 году и содержит новости о предпринимательстве и управлении бизнесом.
"Официально! Рада представить вам новую обложку Entrepreneur magazine", — подписала фотографию Шарапова в своем твиттере.
В минувшем сезоне российская теннисистка провела 31 матч, в 20-ти из которых одержала победу.
Ранее, Шарапова рассказала о том, какую бы профессию выбрала, если бы не стала спортсменкой.
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Мария Шарапова , Советский спорт , Теннис
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