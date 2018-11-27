Шарапова попала на обложку популярного американского журнала

Первый выпуск издания вышел в 1977 году и содержит новости о предпринимательстве и управлении бизнесом.

"Официально! Рада представить вам новую обложку Entrepreneur magazine", — подписала фотографию Шарапова в своем твиттере. It’s officially here! Excited to share the cover of @Entrepreneur magazine with you, on newsstands today. 🤗 pic.twitter.com/mi98heMfWu— Maria Sharapova (@MariaSharapova) 27 ноября 2018 г.

В минувшем сезоне российская теннисистка провела 31 матч, в 20-ти из которых одержала победу.

Ранее, Шарапова рассказала о том, какую бы профессию выбрала, если бы не стала спортсменкой.