Серена Уильямс рассказала о своей скромной натуре

"Я очень скромная по натуре. Когда я встречаю новых людей, то не знаю, о чем с ними говорить и зачастую просто молчу. Я всегда пытаюсь держаться на заднем плане. Другие люди всегда пытаются выдвинуть меня вперед, но я предпочитаю держаться за спинами других.

Технологии — это не мое. Я не пытаюсь транслировать всю свою жизнь в соцсетях. Да и дневники я тоже не веду. В 80-х это было популярно, но сейчас я записываю только если со мной происходит нечто особенно странное или что-то, что задевает меня.

Но в качестве профессионалов мы постоянно говорим о своей жизни на пресс-конференциях или в интервью, так что даже нет смысла записывать все события", — цитирует Уильямс Tennis World USA.