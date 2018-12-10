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Серена Уильямс рассказала о своей скромной натуре 

Газета.Ru + ещё 2 13 часов назад
Фото: Газета.Ru
Американская теннисистка Серена Уильямс заявила, что она по своей натуре очень скромный человек и старается избегать конфликтных ситуаций, передает "Советский спорт".
"Я очень скромная по натуре. Когда я встречаю новых людей, то не знаю, о чем с ними говорить и зачастую просто молчу. Я всегда пытаюсь держаться на заднем плане. Другие люди всегда пытаются выдвинуть меня вперед, но я предпочитаю держаться за спинами других.
Технологии — это не мое. Я не пытаюсь транслировать всю свою жизнь в соцсетях. Да и дневники я тоже не веду. В 80-х это было популярно, но сейчас я записываю только если со мной происходит нечто особенно странное или что-то, что задевает меня.
Но в качестве профессионалов мы постоянно говорим о своей жизни на пресс-конференциях или в интервью, так что даже нет смысла записывать все события", — цитирует Уильямс Tennis World USA.
Ранее бывшая первая ракетка мира рассказала о сходстве с россиянкой Марией Шараповой.
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