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Беременные теннисистки окажутся под защитой 

News.ru + ещё 1 20 часов назад
Фото: Michael Weber/magebroker.com/Global Look Press
Женская теннисная ассоциация (WTA) внесла изменения в правила о защищённом рейтинге в случае беременности спортсменок.
Срок действия защищённого рейтинга будет увеличен до трёх лет. При суррогатном материнстве и усыновлении — до двух. Также было увеличено количество турниров, на которых можно использовать защищённый рейтинг (12 вместо 8), сообщает «Чемпионат».
В прошедшем сезоне система защищённого рейтинга помогла бывшей первой ракетке мира американке Серене Уильямс попасть в число сеяных на французском «Ролан Гаррос». Теннисистка стала мамой в сентябре 2017 года.
Как сообщал News.ru, экс-первая ракетка посетовала на мокрый бюстгальтер.
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