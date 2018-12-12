Беременные теннисистки окажутся под защитой

Женская теннисная ассоциация (WTA) внесла изменения в правила о защищённом рейтинге в случае беременности спортсменок.

Срок действия защищённого рейтинга будет увеличен до трёх лет. При суррогатном материнстве и усыновлении — до двух. Также было увеличено количество турниров, на которых можно использовать защищённый рейтинг (12 вместо 8), сообщает «Чемпионат».

В прошедшем сезоне система защищённого рейтинга помогла бывшей первой ракетке мира американке Серене Уильямс попасть в число сеяных на французском « Ролан Гаррос ». Теннисистка стала мамой в сентябре 2017 года.

Как сообщал News.ru, экс-первая ракетка посетовала на мокрый бюстгальтер.