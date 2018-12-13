Джокович и Халеп признаны лучшими теннисистами года

Серб Новак Джокович и представительница Румынии Симона Халеп признаны лучшими игроками (чемпионами мира) 2018 года по версии Международной федерации тенниса (ITF).

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В минувшем сезоне Джокович поднялся с 22-го на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и завоевал четыре титула, среди которых победа на Уимблдоне и US Open. Халеп возглавляла рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) практически на протяжении всего года, выиграв «Роллан Гаррос» и ещё два турнира.

Отмечается, что Джокович догнал американца Пита Сампраса по количеству наград лучшему теннисисту планеты. Серб признавался сильнейшим шесть раз.

Ранее сообщалось, что теннисный турнир Moscow River Cup переедет в Латвию и сменит название.