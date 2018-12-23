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Чемпионка ОИ Веснина заговорила о возвращении в спорт 

News.ru 11 часов назад
Фото: Roman Denisov/Global Look Press
Чемпионка Олимпийских игр в парном разряде теннисистка Елена Веснина высказалась по поводу возвращения на корт после рождения дочери.
«Конечно, я уже сама хочу приступить к нагрузкам, чтобы вернуть себя в форму. Я уже могу начинать тренироваться, чтобы тело привести в форму обратно. Я не могу без спорта», — цитирует её Р-Спорт.
Спортсменка добавила, что в данный момент полностью сфокусирована на ребёнке и говорить о стопроцентном возвращении в большой спорт пока не хочет.
Веснина в паре с другой россиянкой Екатериной Макаровой выиграла золото Олимпиады-2016. Теннисистка — десятикратная финалистка турниров «Большого шлема», победительница Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде, победительница 22 турниров WTA, бывшая первая ракетка мира в парном разряде и двукратная обладательница Кубка Федерации в составе сборной России.
Спортсменка стала мамой в ноябре 2018 года. Девочку назвали Лизой.
Как писал News.ru, Шарапова рассказала о выборе между Россией и США.
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Теннис , Екатерина Макарова , Елена Веснина
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