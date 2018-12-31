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Касаткина проиграла Биррелл в первом круге турнира WTA в Брисбене 

RT на русском + ещё 29 7 часов назад
Фото: Reuters
Россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение от представительницы Австралии Кимберли Биррелл в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации в Брисбене.
Встреча продолжалась 3 часа 6 минут и завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:7 (3:7).
Российская теннисистка восемь раз подала навылет, сделала 10 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 12.
Во втором круге Биррелл сыграет с Лесей Цуренко из Украины, которая оказалась сильнее румынки Михаэлы Бузэрнеску.
Ранее Родина, Павлюченкова и Звонарёва вышли во второй круг теннисного турнира в Китае.
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Теннис , Кимберли Биррелл , Дарья Касаткина , Леся Цуренко
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