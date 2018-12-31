Россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение от представительницы Австралии Кимберли Биррелл в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации в Брисбене.
Встреча продолжалась 3 часа 6 минут и завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:7 (3:7).
Российская теннисистка восемь раз подала навылет, сделала 10 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 12.
Во втором круге Биррелл сыграет с Лесей Цуренко из Украины, которая оказалась сильнее румынки Михаэлы Бузэрнеску.
Ранее Родина, Павлюченкова и Звонарёва вышли во второй круг теннисного турнира в Китае.