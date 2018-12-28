Чилич снялся с турнира в Пуне

Хорватский теннисист Марин Чилич снялся с турнира в Пуне, который стартует 29 декабря. В своем Инстаграме он объяснил свое решение.

— С грустью объявляю, что мне пришлось сняться с турнира, — написал Чилич. — Приношу извинения фанатам и организаторам. С нетерпением ждал возвращения, но боли в коленях, которые возникли в конце сезона, только усилились. Я не могу выступать на турнире, пока не готов на сто процентов. Буду скучать по этому турниру, потому что много лет встречаю Новый год на этом турнире в Индии. Надеюсь, что в следующем году вернусь к традиции.