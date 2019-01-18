Возняцки объяснила поражение от Шараповой

«Я сделала все, что могла. Просто она была немного лучше меня, вот и все», — пояснила Возняцки.

Как сказано на сайте турнира, теннисистка отметила, что «немного потеряла свой ритм», но с середины второго сета и она, и Шарапова начали наращивать ритм. По ее мнению, в третьем сете обе они сыграли хорошо.

Возняцки подчеркнула, что выложилась на сто процентов, поэтому искать себе оправданий не будет.