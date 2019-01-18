Возняцки объяснила поражение от Шараповой 

Датская теннисистка Каролина Возняцки заявила, что проиграла Марии Шараповой в матче третьего круга Australian Open, так как россиянка «была лучше». Об этом сообщает BBC News.
«Я сделала все, что могла. Просто она была немного лучше меня, вот и все», — пояснила Возняцки.
Как сказано на сайте турнира, теннисистка отметила, что «немного потеряла свой ритм», но с середины второго сета и она, и Шарапова начали наращивать ритм. По ее мнению, в третьем сете обе они сыграли хорошо.
Возняцки подчеркнула, что выложилась на сто процентов, поэтому искать себе оправданий не будет.
Шарапова обыграла Возняцки, действующую победительницу турнира, со счетом 6:4, 4:6, 6:3 и вышла в четвертый раунд Australian Open. В следующем круге Шарапова встретится с австралийкой Эшли Барти.