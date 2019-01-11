Энди Маррей заявил о завершении карьеры

Экс-первая ракетка мира трехкратный победитель турниров Большого шлема, двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей заявил, что намерен завершить карьеру в нынешнем году из-за старой травмы бедра.

Когда на пресс-конференции перед Открытым чемпионатом Австралии Маррею задали вопрос, как он себя чувствует, британец признался, что "не очень", после чего прослезился и вынужден был на какое-то время покинуть зал.

По словам 31-летнего Маррея, он хотел бы уйти после выступления на Уимблдонском турнире, но не уверен, что сможет играть еще 4-5 месяцев с болью в бедре.

"Я испытываю сильную боль на протяжении уже 20 месяцев. Я перепробовал все что мог, чтобы мое бедро стало лучше. Это не помогло. Я чувствую себя лучше, чем полгода назад, но боли все еще сильные. Это тяжело. Я собираюсь играть в Австралии. Я все еще могу играть, но не на том уровне, на котором я счастлив играть. Боль на самом деле слишком сильная, и я больше не хочу так играть", — цитирует Маррея официальный сайт Australian Open.

"В декабре я разговаривал со своей командой, я сказал, что не могу так больше продолжать, что мне нужно заканчивать, потому что я не могу играть не зная, когда прекратится боль. Я сказал, что постараюсь дотерпеть до Уимблдона. Там я бы хотел завершить карьеру, но я не уверен, что смогу это сделать. Я не уверен, что смогу проходить через боль еще четыре или пять месяцев", — сказал Маррей.

В январе прошлого года Маррей перенес операцию на бедре и за год отыграл только 12 матчей. "У меня есть возможность сделать еще одну операцию, несколько более сложную, чем у меня уже была. Это позволит мне повысить качество жизни, освободиться от боли. Я сейчас серьезно рассматриваю эту возможность с тем, чтобы потом вернуться к соревнованиям, но нет никаких гарантий. И причина сделать операцию — это не возвращение в спорт, а просто возможность улучшить качество жизни", — объяснил теннисист.