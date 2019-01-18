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Надаль вышел в четвертый круг Australian Open 

SovSport.Ru + ещё 79 3 часа назад
Фото: Newsru.com
Сегодня Надаль в трех сетах переиграл австралийца Алекса де Минора — 6:1, 6:2, 6:4.
За выход в четвертьфинал вторая ракетка мира поспорит с чехом Томашем Бердыхом.
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