Бывшая российская теннисистка показала неприличный жест на Australian Open

Бывшая российская теннисистка Юлия Путинцева , которая после смены спортивного гражданства выступает за Казахстан, показала неприличный жест зрителям Открытого чемпионата Австралии.

Putintseva looks dissappointed about the crowd 😂 pic.twitter.com/h4pU3PNnH5— LorenaPopa🕵️‍♀️ 🏆🥖👑 (@popalorena) 16 января 2019 г. Во втором круге Путинцева в трех сетах проиграла Белинде Бенчич из Швейцарии (5:7, 6:4, 2:6). Уходя с корта, представительница Казахстана долго осуждающе махала рукой зрителям, а, уже проходя мимо трибун и вовсе показала публике средний палец.

Фотографии и ролики неподобающего поведения теннисистки за считанные минуты разлетелись по соцсетям. Интернет-пользователи незамедлительно отреагировали на действия Путинцевой после поражения.

"Путинцева только что показала сначала один, а потом и два средних пальца публике, проходя мимо меня", — написал пользователь с ником PetaPan17.

"Слава богу, Путинцева вылетела с турнира", — поделилась своей радостью matilda_teodora.

Любители тенниса также обратили внимание на слишком быстрые рукопожатия Путинцевой со своей соперницей и арбитром после окончания матча.