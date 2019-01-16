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Бывшая российская теннисистка показала неприличный жест на Australian Open 

РИА Новости + ещё 1 50 минут назад
Фото: © AFP 2019 / PETER PARKS
Бывшая российская теннисистка Юлия Путинцева, которая после смены спортивного гражданства выступает за Казахстан, показала неприличный жест зрителям Открытого чемпионата Австралии.
Во втором круге Путинцева в трех сетах проиграла Белинде Бенчич из Швейцарии (5:7, 6:4, 2:6). Уходя с корта, представительница Казахстана долго осуждающе махала рукой зрителям, а, уже проходя мимо трибун и вовсе показала публике средний палец.
Фотографии и ролики неподобающего поведения теннисистки за считанные минуты разлетелись по соцсетям. Интернет-пользователи незамедлительно отреагировали на действия Путинцевой после поражения.
"Путинцева только что показала сначала один, а потом и два средних пальца публике, проходя мимо меня", — написал пользователь с ником PetaPan17.
"Слава богу, Путинцева вылетела с турнира", — поделилась своей радостью matilda_teodora.
Любители тенниса также обратили внимание на слишком быстрые рукопожатия Путинцевой со своей соперницей и арбитром после окончания матча.
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Теннис , Юлия Путинцева
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