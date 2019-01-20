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Испанец Баутиста-Агут вышел в 1/4 финала Australian Open 

Газета.Ru + ещё 80 16 минут назад
Фото: Газета.Ru
Испанец Роберто Баутиста-Агут вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает "Советский спорт".
Во встрече четвертого круга Баутиста-Агут одержал победу над представителем Хорватии Марином Чиличем со счетом 6:7 (6:8), 6:3, 6:2, 4:6, 6:4. Теннисисты провели на корте 4 часа.
В следующем раунде испанец встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Роджер Федерер (Швейцария).
Ранее сообщалось, что испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Australian Open.
Теннис. Australian Open. 4-й круг Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:7 (6:8), 6:3, 6:2, 4:6, 6:4
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