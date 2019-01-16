Шарапова вышла в третий круг Australian Open

Экс-первая ракетка мира одержала победу над соперницей со счетом 6:2, 6:1. Теннисистки находились на корте один час 13 минут.

Теперь россиянке предстоит встреча с представительницей Дании Каролиной Возняцки , которая является действующей чемпионкой данного турнира.

Ранее стал известен соперник Хачанова по третьему кругу Australian Open.

Теннис. Australian Open. 2-й кругМария Шарапова (Россия) — Ребекка Петерсон (Швеция) — 6:2, 6:1