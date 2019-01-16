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Шарапова вышла в третий круг Australian Open 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Reuters
Российская теннисистка Мария Шарапова одолела шведку Ребекку Петерсон во втором круге Australian Open, сообщает ТАСС.
Экс-первая ракетка мира одержала победу над соперницей со счетом 6:2, 6:1. Теннисистки находились на корте один час 13 минут.
Теперь россиянке предстоит встреча с представительницей Дании Каролиной Возняцки, которая является действующей чемпионкой данного турнира.
Ранее стал известен соперник Хачанова по третьему кругу Australian Open.
Теннис. Australian Open. 2-й кругМария Шарапова (Россия) — Ребекка Петерсон (Швеция) — 6:2, 6:1
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Теннис , Ребекка Петерсон , Мария Шарапова , Каролина Возняцки , ИТАР-ТАСС
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