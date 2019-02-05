Сборная России по теннису переместилась с 22-го на 21-е место в рейтинге Кубка Дэвиса, новая версия которого опубликована на официальном сайте турнира.
Российская команда на прошлой неделе победила швейцарцев и вышла в финальную стадию Кубка Дэвиса. С 2019 года турнир проходит в новом формате, поэтому рейтинговая система турнира подверглась изменениям. В рейтинге, который будет публиковаться дважды в год — после квалификационных матчей и финального этапа — учитываются достижения команд за четырехлетний период, причем больший вес имеют результаты последних игр.
Рейтинг Кубка Дэвиса на 4 февраля:
1 (1). Франция — 3263,75 балла,
2 (2). Хорватия — 3025,75,
3 (3). Аргентина — 1568,5,
4 (4). Бельгия — 1521,63,
5 (5). Великобритания — 1191,63,
6 (6). США — 984,95,
7 (7). Испания — 914,94,
8 (8). Сербия — 727,5,
9 (9). Австралия — 677,26,
10 (10). Италия — 610,13…
21 (22). Россия — 190,88.