Хорват Чорич вышел в 1/8 финала Australian Open 

Хорват Борна Чорич вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает "Советский спорт".
Во встрече третьего раунда Чорич одержал победу над представителем Сербии Филипом Краиновичем со счетом 2:6, 6:3, 6:4, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 46 минут.
В следующем круге хорват встретится с победителем матча Люка Пуи (Франция) — Алексей Попырин (Австралия).
Ранее сообщалось, что серб Новак Джокович вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Теннис. Australian Open. 3-й круг Борна Чорич (Хорватия) — Филип Краинович (Сербия) — 2:6, 6:3, 6:4, 6:3