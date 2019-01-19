Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хорват Чорич вышел в 1/8 финала Australian Open 

Газета.Ru + ещё 47 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Хорват Борна Чорич вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает "Советский спорт".
Во встрече третьего раунда Чорич одержал победу над представителем Сербии Филипом Краиновичем со счетом 2:6, 6:3, 6:4, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 46 минут.
В следующем круге хорват встретится с победителем матча Люка Пуи (Франция) — Алексей Попырин (Австралия).
Ранее сообщалось, что серб Новак Джокович вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Теннис. Australian Open. 3-й круг Борна Чорич (Хорватия) — Филип Краинович (Сербия) — 2:6, 6:3, 6:4, 6:3
Газета.Ru: последние новости
Халеп обыграла Винус Уильямс и встретится с Сереной в 1/8 финала Australian Open Димитров уверенно вышел в четвертый круг Australian Open Федерер вышел в четвертый круг Australian Open
Теннис , Новак Джокович , Борна Чорич , Филип Краинович , Советский спорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РУСАДА покаялось перед WADA4
«Галатасарай» интересуется игроком «Локомотива»
Слезы украинки разбили сердце Серене Уильямс9
«Зенит» нацелился на форварда «Атлетико»1
Кононов подвёл итоги первого сбора «Спартака»
Видео
00:38
Адвокат Кокорина сделала признание о футболисте
Футбол
00:35
Всплыла шокирующая правда о МОК перед Играми-2018
Зимние виды спорта
00:43
Хоккеисты устроили ледовое побоище в матче МХЛ
Хоккей
04:43
РУСАДА покаялось перед WADA
Зимние виды спорта Статьи
00:28
Макгрегор раскрыл сказанное Хабибу во время боя
MMA
01:06
«Дочь жаловалась на насилие»: в чем жена обвиняет Глушакова
Футбол Статьи
00:36
Появилось видео крушения мотовездехода Карякина
Автоспорт
02:15
Загитова и Медведева снялись вместе
Фигурное катание
01:06
Как российские хоккеисты провели игровой день в НХЛ
Хоккей Прочее
00:50
Две старушки подрались на Australian Open
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение