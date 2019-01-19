Американка Серена Уильямс поделилась мнением об эпизоде, который произошел после встречи с украинкой Даяной Ястремской в третьем круге Открытого чемпионата Австралии, передает "Советский спорт".
Украинка не смогла сдержать слезы после поражения от представительницы США со счетом 2:6, 1:6.
"Подойдя к сетке, я увидела, что Даяна плачет. Это доказывает, что она вышла на матч не для того, чтобы показать хороший теннис, а чтобы победить. Ее слезы разбили мне сердце", — цитирует спортсменку пресс-служба Australian Open.
Также американка вспомнила о случаях, когда она плакала после матчей.
"Однажды проиграла Винус на Уимблдоне. Рыдала у сетки и ничего не могла с этим поделать", — сказала Серена.
Ранее стала известна соперница Серены по 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.