Провал полутора сетов дорого стоил Шараповой. Почему россиянка вылетела с АО

Отличный старт Марии на Australian Open

Форма Марии Шараповой перед стартом Открытого чемпионата Австралии вызывала много вопросов. Виной этому в первую очередь травмы. Концовку прошлого сезона россиянка пропустила из-за проблем с правым плечом, не проведя ни одного матча после US Open. На первой неделе нынешнего сезона Мария выступила на турнире в Шэньчжэне, где прошла два круга, а во время четвертьфинала с Ариной Соболенко у неё появились проблемы с бедром. Шарапова вызвала врача, и на некоторое время медицинская помощь ей помогла, но в итоге россиянка отказалась от продолжения борьбы. При этом в последнем проведённом Марией гейме было явно видно, что она с трудом делает резкие движения.

К счастью, эта травма оказалась не очень серьёзной, и Australian Open Шарапова начала просто здорово. Она разгромила Хэрриет Дарт и Ребекку Петерсон , причём у британки выиграла с двумя «баранками». Таких побед под ноль у Шараповой не было с 2014 года. В третьем круге Мария победила третью ракетку мира и прошлогоднюю чемпионку этого турнира — Каролина Возняцки . У датчанки осенью тоже были проблемы со здоровьем, но в Мельбурне она также стартовала весьма уверенно. Напряжённая битва с Каролиной продолжалась три сета, и в итоге Шарапова во многом переиграла соперницу в том, в чём у неё, казалось, должно было быть преимущество — в затяжных перестрелках на задней линии.

Шарапова против Австралии

Следующей соперницей Марии стала Эшли Барти. На прошлой неделе первая ракетка Австралии дошла до финала на турнире в Сиднее, где в упорнейшей борьбе уступила Петре Квитовой. Кстати, именно Петра ждала победительницу матча между Шараповой и Барти в четвертьфинале. Чешка сыграла первым запуском, разгромив Аманду Анисимову — 6:2, 6:1. Юной американке, перед этим выбившей из турнира Арину Соболенко, не удалось провести два ярких матча подряд.

Мария и Эшли до того встречались только один раз — в Риме-2018, где россиянка взяла верх в трёх партиях. Разумеется, условия игры на открытом грунте и на открытом харде совершенно разные, так что сравнивать эти матчи не стоит. Шарапова здорово начала поединок против местной любимицы. Подача ей помогала, что во второй половине карьеры, после операций на правом плече, случается далеко не в каждом матче. Что ещё более важно — всё было отлично как с ударами с задней линии, так и с передвижением по корту. А бегать приходилось много, поскольку Барти отрабатывала в обороне ничуть не хуже предыдущей соперницы Шараповой, Каролины Возняцки, и при этом сама задавала опасные углы, атакуя и контратакуя. В концовке партии теннисистки поочерёдно отыграли брейк-пойнты, которые одновременно были скрытыми сетболами, и в итоге Мария сделала брейк при счёте 4:4, после чего под ноль взяла подачу на сет.

Внезапный провал

Во втором сете в действиях Шараповой резко вырос процент брака. Произошло это действительно внезапно, словно кто-то повернул выключатель. Подача перестала работать, посыпались ошибки с игры. 1:1 стремительно превратились в 1:6, после чего Мария покинула корт, пытаясь привести себя в порядок. Пауза, однако, тоже не помогла — вернувшись, россиянка допустила две двойные ошибки подряд, проиграла свой гейм под ноль, а потом отдала ещё одну подачи, на этот раз с 40:15.

В пятом гейме у Барти появились брейк-пойнты на «баранку», причём она не делала ничего особенного, Шарапова сама отдавала половину розыгрышей. И только в этот момент Мария наконец-то смогла преодолеть свой провал. Снова включилась подача, заработали ноги, и россиянка вытащила гейм с двух брейк-пойнтов, после чего вернула один брейк. В следующем гейме, ставшем самым красивым после первой партии, Шарапова отыграла ещё два брейк-пойнта и оказалась в шаге от того, чтобы сравнять счёт — 0:4 превратились в 3:4. Более того, Мария заработала двойной брейк-пойнт, причём Эшли явно нервничала, однако в критический момент австралийке помогла подача. Сработала подача и в следующем гейме Барти, когда у Шараповой был последний шанс отыграться. Интересно, что в этом гейме теннисистки трижды брали «челленджи» после подач Эшли и ни разу не угадали — причём в последнем случае австралийке улыбнулась удача, поскольку мяч задел линию буквально на миллиметр, принеся ей эйс сразу после двойной ошибки, а с ним и третий матчбол. В итоге Мария отыграла три матчбола, а на четвёртом Эшли ещё раз подала навылет.

«Я потеряла концентрацию и отошла назад»

«Мария никогда не сдаётся. Она всегда доказывает, что является настоящей чемпионкой, раз за разом борется до последнего розыгрыша. Пожалуй, я никогда прежде не играла на настолько заполненной Арене Рода Лэйвера. Это было очень приятно — особенно с учётом того, что я смогла победить такую чемпионку, как Мария», — сказала Барти после матча.

«Думаю, я провела очень хороший матч, и у меня были шансы на победу, но я не смогла ими воспользоваться. Конечно, в середине поединка у меня был провал, затянувшийся на много геймов, и это придало ей уверенности в себе, который у неё и так достаточно. После этого она не отдала своё. Я потеряла концентрацию, отошла назад и позволила ей контролировать ход розыгрышей», — так прокомментировала игру Шарапова.

Первый четвертьфинал Барти и борьба Квитовой за лидерство

После Санкт-Петербурга Шарапова будет отдыхать

Мария на вопрос о дальнейших планах ответила, что до Индиан-Уэллса, скорее всего, сыграет только на одном турнире — в Санкт-Петербурге. Соревнования в Северной столице России пройдут сразу после Australian Open, а Индиан-Уэллс стартует в марте. Соответственно, ни в Дохе, ни в Дубае Шарапова выступать не планирует, и возьмёт более чем месячный перерыв. Впрочем, с учётом её травм много играть Марии тоже не стоит — в последнее время мы не раз видели, как она снималась с турниров из-за проблем со здоровьем.

Мнение читателей

inguz53amtК сожалению, Маша вряд ли поднимется выше топ-20 при всем желании. Данное выступление — это её потолок, а ОБЩИЙ уровень тура за последние пару лет изрядно подрос.

catofey55Не может наша Маша после прохождения сильного соперника выиграть следующий матч.

ekspert47Ну что, доверчивые русские души. Я же писал и говорил, что Маше пора вешать ракетку на гвоздь и заниматься бизнесом. Рожать детей уже тоже пора. Вы все любите верить в сказки с детства. Она уже пенсионерка для большого тенниса. Правда, если бы продолжала принимать мельдоний, результаты были бы лучше.

civilnyserulnikШарапова и так далеко ушла, был удивлён, что до 4-го круга дошла — это большой успех для неё. Молодец. А Эшли вообще удивила. Она тоже молодец. Ещё какая!

jefri666Во втором и третьем сете была старая-добрая Шарапова, которую мы видели весь прошлый сезон — с кучей невынужденных и двойных) Четвёртый круг остаётся для неё пределом на ТБШ после дисквы (прошлогодний РГ не в счёт, там она перескочила через один).

wizard28Вот он, женский теннис. Казалось бы, победа в 1ом сете должна раскрепостить Машу, ан нет. Опять двойные посыпались и НО. Эх, Маша… Мы так болели за тебя.

tolstaya-vichkaМатч, конечно, полный трэш с неимоверным количеством брака от обеих. Шарапова умудрилась ещё и проспать почти 2 сета до счета 0-4 в третьем. Этот отрезок матча прошел у нее под девизом «аут-двойная», сопернице и делать ничего не надо было. Удачи Петюне в четвертьфинале, и дальше вперёд, на первую строчку рейтинга.

draxНи одного камона за 2 сета. Полное погружение в себя. 8-минутный перерыв, и движение плечом. Тут всё понятно. Иначе от мишки Барни ничего бы не осталось ещё во 2 сете. Форму, наверное, даже былую набрала, одну из своих лучших. Но есть такая тема, как здоровье, и нет ни одного великого теннисиста, которого оно не подводило.

rubigШарапова вспомнила про ауты, и козыри её обнулились. Барти же ничего не поменяла в своей игре, и это позволило ей довести встречу до победы.

44starfall44Плохо обе играли, Квитова размотает Барти без проблем. Маше выносливости не хватило, столько не играла и сразу на ТБШ, да и возраст уже не тот.

scro-41Это конец карьеры, и Мария должна понимать, что пока ещё вылетает в борьбе за выход в 1/4 финала, а в следующем турнире и до этого не дойдёт. Не надо оглядываться на сестер Уильямс, пусть играют д 40 лет. Нужно трезво оценивать свои силы и здоровье. Надо иметь семью, детей и учить их теннису.