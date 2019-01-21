Зверев со злости сломал ракетку в матче с Раоничем 

Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, крайне болезненно воспринял поражение в четвёртом круге соревнований. Зверев уступил канадцу Милошу Раоничу (16) в трёх сетах. Матч завершился со счётом 1:6, 1:6, 6:7 (5:7).
Maybe Alexander Zverev is a Saints or Chiefs fan?
(via @espn) pic.twitter.com/M3MUB9HrE2— Sports Illustrated (@SInow) 21 января 2019 г.
Во время матча Зверев дал волю эмоциям и сломал ракетку. При этом немецкий теннисист методично несколько раз ударил ракетку об землю, едва не зацепив боллбоя.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Sports Illustrated
Зверев считался одним из фаворитов турнира. На Итоговом чемпионате ATP в прошлом году немецкий теннисист нанёс поражение первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.
За выход в полуфинал первого турнира «Большого шлема» 2018 года Раонич поспорит с победителем поединка Борна Чорич (Хорватия, 11) — Люка Пуи (Франция, 28).