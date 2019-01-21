Зверев со злости сломал ракетку в матче с Раоничем

Во время матча Зверев дал волю эмоциям и сломал ракетку. При этом немецкий теннисист методично несколько раз ударил ракетку об землю, едва не зацепив боллбоя.

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Зверев считался одним из фаворитов турнира. На Итоговом чемпионате ATP в прошлом году немецкий теннисист нанёс поражение первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу