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Зверев со злости сломал ракетку в матче с Раоничем 

Чемпионат.com 39 минут назад
Фото: Reuters
Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, крайне болезненно воспринял поражение в четвёртом круге соревнований. Зверев уступил канадцу Милошу Раоничу (16) в трёх сетах. Матч завершился со счётом 1:6, 1:6, 6:7 (5:7).
Во время матча Зверев дал волю эмоциям и сломал ракетку. При этом немецкий теннисист методично несколько раз ударил ракетку об землю, едва не зацепив боллбоя.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Sports Illustrated
Зверев считался одним из фаворитов турнира. На Итоговом чемпионате ATP в прошлом году немецкий теннисист нанёс поражение первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.
За выход в полуфинал первого турнира «Большого шлема» 2018 года Раонич поспорит с победителем поединка Борна Чорич (Хорватия, 11) — Люка Пуи (Франция, 28).
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Теннис , Новак Джокович , Милош Раонич , Александр Зверев , Борна Чорич
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