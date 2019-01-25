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Согласно котировкам, Джокович разгромит Пуи в полуфинале Australian Open 

Чемпионат.com + ещё 122 15 часов назад
Фото: SovSport.Ru
Серб Новак Джокович (1) вышел в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии. Его соперник японец Кей Нисикори (8) отказался от продолжения борьбы при счёте 6:1, 4:1 в пользу соперника. За выход в финал соревнований первая ракетка мира из Сербии поборется с французом Люкой Пуи.
Согласно котировкам, у француза меньше шансов в этом матче. Победа Люки Пуи оценивается коэффициентом 11.0, победа с форой «+7,5» гейма — 2.04. Если Новак Джокович сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.08. На то, что он сумеет отыграть фору в 6,5 гейма, можно поставить за 1.83. Ставки на то, что для определения победителя потребуется пять сетов, принимаются за 7.20. Тотал больше 31,5 гейма идёт с коэффициентом 1.96. Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат. Ставки» в «ВК»
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Теннис , Новак Джокович
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