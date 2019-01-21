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Кафельников: включение в Международный зал славы — огромная честь для меня 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вице-президент Федерации тенниса России и чемпион Олимпийских игр 2000 года Евгений Кафельников заявил, что включение в Международный зал теннисной славы является для него огромнейшей честью.
Ранее стало известно, что Кафельников войдет в Международный зал теннисной славы. Официальная церемония включения пройдет 20 июля в Ньюпорте (США). Кафельников стал вторым россиянином, включенным в Международный зал теннисной славы, после Марата Сафина, удостоенного этой чести в 2016 году.
"Друзья, огромное спасибо за ваши поздравления. Огромнейшая честь для меня быть включенным в Зал теннисной славы. Для любого профессионального атлета — это последний Эверест в карьере, которого очень хочется добиться. Безумно рад, что мне это удалось", — написал Кафельников в своем микроблоге в Twitter.
Кафельников — экс-первая ракетка мира, победитель 26 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде, в том числе Открытых чемпионатов Австралии и Франции, и 27 турниров ATP в парном разряде, включая "Ролан Гаррос" и US Open. В его активе золото Олимпиады в Сиднее среди одиночников. В составе сборной России Кафельников выиграл Кубок Дэвиса в 2002 году. В настоящее время он занимает пост вице-президента Федерации тенниса России.
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Комментарии1
Теннис , Ролан Гаррос , Марат Сафин , Евгений Кафельников
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