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Квитова победила Барти и сыграет с Коллинз в полуфинале Australian Open 

Чемпионат.com + ещё 3 1 час назад
Фото: ausopen.com
Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под восьмым номером, вышла в полуфинал, в двух партиях обыграв хозяйку кортов Эшли Барти (15) со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.
Петра трижды подала навылет, активно выиграла 25 очков и совершила 23 невынужденные ошибки. На счету Эшли 2 эйса, 8 виннеров и 17 неточностей.
За выход в финал первого турнира «Большого шлема» 2019 года Квитова поспорит с американкой Даниэль Коллинз.
Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января. В прошлогоднем финале Открытого чемпионата Австралии датчанка Каролина Возняцки победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.
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Теннис , Петр Квитов , Эшли Барти , Даниэль Коллинз , Каролина Возняцки
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