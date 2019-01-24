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Шарапову шокировали русские морозы 

Lenta.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: Instagram
Теннисистка Мария Шарапова в Twitter-аккаунте выразила удивление морозной погоде в Санкт-Петербурге, где ей в ближайшее время предстоит играть.
Теннисистка выложила фото с испуганным выражением лица и прогнозом погоды. «Это по Фаренгейту, а не по Цельсию», — прокомментировала снимок Шарапова. На фото температура воздуха колеблется от 1 до 20 градусов по Фаренгейту, что составляет от минус 17 до минус 6 градусов по Цельсию.
С 28 января по 3 февраля в Петербурге пройдет теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy. Теннисистка намерена принять участие в соревнованиях.
20 января спортсменка вылетела в 1/8 финала Australian Open. Россиянка проиграла австралийке Эшли Барти со счетом 4:6, 6:1, 6:4.
Шарапова с детства живет и тренируется в США, однако на международных турнирах выступает под российским флагом и регулярно играет за сборную России.
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Теннис , Эшли Барти , Мария Шарапова
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