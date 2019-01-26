Крейчикова и Рам выиграли Australian Open в миксте

Чешка Барбора Крейчикова и американец Раджив Рам стали победителями Australian Open, первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $44,5 млн), в миксте.

В финальном матче Крейчикова и Рам со счетом 7:6 (7:3), 6:1 обыграли австралийцев Астру Шарму и Джона Патрика Смита . Матч продолжался 1 час 13 минут. Крейчикова и Рам были посеяны на турнире под третьим номером, Шарма и Смит не имели номера посева.

34-летний Рам является серебряным призером Олимпиады 2016 года в миксте. Для 23-летней Крейчиковой этот титул стал первым в миксте и третьим на турнирах Большого шлема, ранее она побеждала на Открытом чемпионате Франции (2018) и Уимблдоне (2018) в парном разряде.