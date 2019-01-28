Женская теннисная ассоциация опубликовала новую версию рейтинга лучших теннисисток мира. В обновленном списке на первое место вышла Наоми Осака, выигравшая Открытый чемпионат Австралии.
Второе место в рейтинге теперь занимает Петра Квитова из Чехии. Экс-первая ракетка мира Симона Халеп опустилась на третью строчку.
На четвертое место поднялась американка Слоан Стивенс, а немка Анжелика Кербер опустилась со второе на шестую строчку. В топ-10 рейтинга лишь украинка Элина Свитолина осталась на той же позиции, какую занимала до Australian Open.
Лучшая из россиянин, Дарья Касаткина, занимает 12-е место. Она потеряла в рейтинге две позиции и пропустила вперед представительницу Белоруссии Арину Соболенко и американку Серену Уильямс.
Всего в топ-100 оказалось десять представительниц России.
Рейтинг WTA. 28 января
1 (4). Наоми Осака (Япония) — 7030.2 (6). Петра Квитова (Чехия) — 6290.3 (1). Симона Халеп (Румыния) — 5582.4 (5). Слоан Стивенс (США) — 5307.5 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 5100. 6 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 4965.7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4940. 8 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4430.9 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 3566.10 (11). Арина Соболенко (Беларусь) — 3485.11 (16). Серена Уильямс (США) — 3406.12 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 3355. …29 (30). Мария Шарапова (Россия) — 1662…32 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1520… 61 (60). Екатерина Макарова (Россия) — 918…72 (69). Евгения Родина (Россия) — 816…78 (72). Екатерина Александрова (Россия) — 750.79 (89). Анастасия Потапова (Россия) — 744.81 (91). Маргарита Гаспарян (Россия) — 732…94 (90). Анна Блинкова (Россия) — 639…97 (96). Вера Звонарёва (Россия) — 635.