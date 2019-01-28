Осака стала первой ракеткой мира, Квитова — 2-я, Халеп — 3-я. Касаткина опустилась на 12-е место

Женская теннисная ассоциация опубликовала новую версию рейтинга лучших теннисисток мира. В обновленном списке на первое место вышла Наоми Осака, выигравшая Открытый чемпионат Австралии.

Второе место в рейтинге теперь занимает Петра Квитова из Чехии. Экс-первая ракетка мира Симона Халеп опустилась на третью строчку.

На четвертое место поднялась американка Слоан Стивенс, а немка Анжелика Кербер опустилась со второе на шестую строчку. В топ-10 рейтинга лишь украинка Элина Свитолина осталась на той же позиции, какую занимала до Australian Open.

Всего в топ-100 оказалось десять представительниц России.

Рейтинг WTA. 28 января