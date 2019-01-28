Шарапову считают фаворитом матча против Касаткиной 

Заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук поделился ожиданиями от матча второго круга теннисного турнира в Сенкт-Петербурге между россиянками Марией Шараповой и Дарьей Касаткиной.
"В этом матче Шарапова — фаворит. Игра будет похожа на ее противостояние с Гавриловой. За счет мощных ударов инициатива будет у Маши, а Даша попытается воспользоваться ошибками соперницы. При этом уверен, что матч будет интересным для зрителей — просто так Касаткина не отдаст ни одного мяча. Она настоящий боец", — цитирует Янчука газета "Известия".
Ранее Шарапова поделилась эмоциями от первого визита в Санкт-Петербург.