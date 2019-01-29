Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянка Павлюченкова вышла во второй круг турнира WTA в Петербурге 

ТАСС + ещё 29 4 часа назад
Фото: ТАСС
Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла француженку Ализе Корне и вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:4) в пользу 27-летней россиянки. Матч продолжался 2 часа 1 минуту. Во втором круге Павлюченкова сыграет с победительницей встречи между Еленой Остапенко из Латвии (шестой номер посева) и француженкой Кристиной Младенович.
Павлюченкова является победительницей 12 турниров WTA, высшим достижением россиянки на турнирах Большого шлема является выход в 1/4 финала: дважды на Открытом чемпионате Австралии, по разу — на Открытых чемпионатах Франции и США, Уимблдоне. В рейтинге WTA Павлюченкова занимает 32-е место, Корне — 50-е.
St. Petersburg Ladies Trophy проходит в Петербурге на "Сибур-Арене", теннисисты соревнуются на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований составляет $823 тыс., победительница получит $141,5 тыс.
ТАСС: последние новости
ФТУ: Свитолина не сыграет за сборную Украины в Кубке Федерации из-за небольших призовых Шарапова победила Возняцки и вышла в четвертый круг Australian Open Надаль вышел в полуфинал Australian Open
Комментарии
Теннис , Кристина Младенович , Елена Остапенко , Анастасия Павлюченкова
Читайте также
Видео
Хабиб отреагировал на дисквалификацию за массовую драку
MMA
01:18
«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно»
Футбол Статьи
«Он не захочет уходить вот так»
MMA Статьи
Макгрегора постигла судьба Нурмагомедова
MMA
Смолов рассказал о порке Мамаева и Кокорина
Футбол Прочее
Тренер спас хоккеисту жизнь
Хоккей
Логинову вынесли вердикт на КМ
Биатлон
Адвокат Мамаева рассказал о чудовищных условиях в СИЗО
Футбол
Теннисистки сборной отказали Украине в поддержке
Теннис
Украинский футболист перешел в российский клуб
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение