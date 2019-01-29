Россиянка Павлюченкова вышла во второй круг турнира WTA в Петербурге

Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла француженку Ализе Корне и вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:4) в пользу 27-летней россиянки. Матч продолжался 2 часа 1 минуту. Во втором круге Павлюченкова сыграет с победительницей встречи между Еленой Остапенко из Латвии (шестой номер посева) и француженкой Кристиной Младенович

Павлюченкова является победительницей 12 турниров WTA, высшим достижением россиянки на турнирах Большого шлема является выход в 1/4 финала: дважды на Открытом чемпионате Австралии, по разу — на Открытых чемпионатах Франции и США, Уимблдоне. В рейтинге WTA Павлюченкова занимает 32-е место, Корне — 50-е.

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в Петербурге на "Сибур-Арене", теннисисты соревнуются на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований составляет $823 тыс., победительница получит $141,5 тыс.