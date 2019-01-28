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Шарапова стартовала с победы в Санкт-Петербурге 

News.ru 7 часов назад
Фото: Reuters
Россиянка Мария Шарапова пробилась во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy, победив австралийку Дарью Гаврилову.
Матч завершился со счётом 6:0, 6:4.
В последний раз Шарапова играла в России осенью 2017-го на «Кубке Кремля» в Москве. Тогда она уступила в первом круге словачке Магдалене Рыбариковой.
Шарапова — пятикратная чемпионка турниров серии Большого шлема, обладательница серебра Олимпиады-2012 и бывшая первая ракетка мира. Сейчас она занимает 29-ю строчку мирового рейтинга.
Как сообщал News.ru, экс-тренера Шараповой отвергла 309-я ракетка мира.
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