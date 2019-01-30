Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над француженкой Ализе Корне в первом круге турнира в Санкт-Петербурге, передает "Советский спорт".
Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:4).
"Никаких сюрпризов для меня не было. Она боролась за каждое очко, здесь своеобразное покрытие, что неплохо для нее — очень медленный корт. У нее была возможность и подкрутить, подрезать. Я боролась за каждое очко, где-то, наверное, агрессивнее и активнее сыграла. Наверное, активно выигранные очки помогли.
Мой тренер так и сказал: "Зачем ты торопишься забивать и выигрывать каждый мяч, который ты играешь? Здесь нужно играть розыгрыши и терпеть. Нужно грамотно построить розыгрыш, а потом с удобного мяча выигрывать очко". Тренер чаще дает тактические рекомендации, но иногда очень жестко меня критикует за мое поведение. Например, может сказать: "Что ты делаешь?! Давай, просто играй!". Говорит, что я не на том концентрируюсь. Или спрашивает: "Что это за поведение такое?". Но в основном говорит о тактике", — цитирует Павлюченкову "пресс-служба турнира.
Ранее сообщалось, что Остапенко сыграет с Павлюченковой на St. Petersburg Open.