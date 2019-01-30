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Серену Уильямс сочли сильнее лучшего теннисиста мира 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Reuters
Американская теннисистка Серена Уильямс сможет «в любой день» обыграть первую ракетку мира в мужском разряде серба Новака Джоковича. Такое мнение высказала трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию австралийка Лизель Джонс, слова которой приводит портал Tennis World USA.
Джонс заявила, что теннисистки смогут на равных соревноваться с теннисистами. Разделение турниров на женский и мужской разряды, по мнению австралийки, — «большое явление в культуре, которое нужно изменить».
«Женщины так же хороши в спорте, как и мужчины, если не лучше», — заметила Джонс.
Джокович 27 января в трех сетах обыграл испанца Рафаэля Надаля и выиграл Australian Open. Он установил рекорд по числу побед на этом турнире — серб брал трофей семь раз в карьере. В настоящее время он занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Уильямс идет 11-й в рейтинге Женской теннисной организации. Американка — 23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде. Также она четыре раза выигрывала золото Олимпийских игр.
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Теннис , Новак Джокович , Серена Уильямс , Рафаэль Надаль
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