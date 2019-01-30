Шарапова: выступать на родине — это очень эмоционально

Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась впечатлениями от выступления в России — на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy.

«Выступать на родине это очень эмоционально. Несмотря на то, что я провела в США уже очень много лет именно здесь, играя на родине я испытываю самые сильные чувства», — расказала 31-летняя спортсменка.

Шарапова успешно преодолела первый круг соревнований, но из-за травмы была вынуждена сняться с турнира.

Ранее она призналась, что надеется вернуться в Санкт-Петербург не как теннисистка, а как туристка