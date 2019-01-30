Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шарапова: выступать на родине — это очень эмоционально 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась впечатлениями от выступления в России — на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy.
«Выступать на родине это очень эмоционально. Несмотря на то, что я провела в США уже очень много лет именно здесь, играя на родине я испытываю самые сильные чувства», — расказала 31-летняя спортсменка.
Шарапова успешно преодолела первый круг соревнований, но из-за травмы была вынуждена сняться с турнира.
Ранее она призналась, что надеется вернуться в Санкт-Петербург не как теннисистка, а как туристка
RT на русском: последние новости
Звонарева вышла в четвертьфинал турнира WTA в Санкт-Петербурге, где сыграет с Касаткиной Шарапова рассказала, что вдохновило её на создание конфет Шарапова: играть перед домашней публикой было чем-то особенным для меня
Теннис , Мария Шарапова
Читайте также
Видео
Хабиб отреагировал на дисквалификацию за массовую драку
MMA
01:18
«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно»
Футбол Статьи
Шарапова отказалась от выступлений в Петербурге
Теннис
Роковое плечо: что Шараповой делать дальше
Теннис Статьи
«Он не захочет уходить вот так»
MMA Статьи
«Это какой-то крах»: Загитова вновь провалилась
Фигурное катание
«Это кошмар»: Хабиба могут лишить титула чемпиона UFC
MMA
Макгрегора постигла судьба Нурмагомедова
MMA
Смолов рассказал о порке Мамаева и Кокорина
Футбол Прочее
Тренер спас хоккеисту жизнь
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение