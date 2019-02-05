Джокович отказал Путину из-за миссии стать величайшим

Родитель знаменитого теннисиста поделился историей о том, как глава государства обращался к спортсмену.

"Президент России Владимир Путин приглашал Новака посетить хоккейный матч Россия — США во время Олимпиады в Сочи. Новак играл на турнире в Дубае и не мог приехать. Иногда он слишком занят, ведь его миссия — стать величайшим теннисистом всех времен", — отметил отец первой ракетки мира.

Также он рассказал, как житель России "спас ему жизнь"

"Я был в России один раз, когда Кубок Дэвиса проходил в Москве. И я хочу приехать снова, в частности, в Санкт-Петербург. У меня там друг, Геннадий Тимченко, почетный консул Сербии в Санкт-Петербурге. Тимченко спас мне жизнь шесть с половиной лет назад. У меня был сепсис, и не было условий, чтобы позаботиться о моем здоровье. Геннадий организовал частный самолет, и меня отправили в клинику. Если бы мы прождали еще несколько дней, я бы умер. Поэтому я обязан жизнью Геннадию Тимченко" — приводит слова Джоковича-старшего Tennis World USA.

Джокович-младший — первый игрок в истории Мирового тура Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), победивший в одиночном разряде не только все четыре турнира "Большого шлема", но и все девять турниров АТР серии "Мастерс".