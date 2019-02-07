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Касаткина принесла России победу над Данией 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская теннисистка Дарья Касаткина в матче Кубка Федерации обыграла датчанку Карен Баррицу — 6:0, 6:4.
Эта победа стала второй для россиянок в матче 1-й группы евро-ариканской зоны. Ранее очко заработала Наталья Вихлянцева. Россия победила Данию и выиграла группу А.
За выход во второй дивизион Кубка Федерации россиянки поспорят с победителем группы В. После 2-х туров в этом квартете лидирует Швеция. Шанс на выход из группы также имеют Болгария и Украина.
Кубок Федерации
1-я группа. Евро-африканская зона
Одиночный разряд
Россия — Дания — 2-0  Дарья Касаткина — Карен Баррица — 6:0, 6:4
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Теннис , Наталья Вихлянцева , Дарья Касаткина
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