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Теннисист Надаль поделился планами на будущее 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился своими планами на будущее, передает "Советский спорт".
"Очень бы хотел выступить на Кубке Дэвиса, но до него еще почти девять месяцев. Сложно предсказать, что случится за это время. Но надеюсь сыграть там. До Олимпиады еще более полутора лет. Не знаю, что произойдет, но, опять же, надеюсь оказаться в Токио. Сделаю все возможное, чтобы реализовать эти планы", — приводит слова спортсмена Tennis 365.
В нынешнем сезоне представитель Испании уже успел дойти до финала на первом турнире "Большого шлема" Australian Open — 2019, где уступил сербу Новаку Джоковичу.
Ранее сообщалось, что теннисист Медведев вышел в полуфинал турнира в Болгарии.
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