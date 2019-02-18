Россиянка Дарья Касаткина поднялась на одну позицию и занимает 13-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
В активе 21-летней теннисистки 3230 очков. Россиянка Мария Шарапова сохранила 27-ю строчку. Виталия Дьяченко, которая стала победительницей турнира Международной теннисной федерации в английском Шрусбери, поднялась на 29 позиций и вошла в топ-100.
Возглавляет рейтинг японка Наоми Осака. На второе место поднялась румынка Симона Халеп, на третье — Слоан Стивенс из США.
Рейтинг WTA от 18 февраля:
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 6970 очков;
2 (3). Симона Халеп (Румыния) — 5537;
3 (4). Слоан Стивенс (США) — 5307;
4 (2). Петра Квитова (Чехия) — 5120;
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5055;
6 (7). Элина Свитолина (Украина) — 5020;
7 (6). Ангелик Кербер (Германия) — 4960;
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4885
9 (9). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3565;
10 (11). Серена Уильямс (США) — 3406…
13 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 3230…
27 (27). Мария Шарапова (Россия) — 1716…
32 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1565…
64 (65). Екатерина Александрова (Россия) — 855…
70 (64). Екатерина Макарова (Россия) — 805;
71 (74). Евгения Родина (Россия) — 800…
75 (77). Маргарита Гаспарян (Россия) — 757…
77 (76). Вера Звонарева (Россия) — 746…
87 (87). Анастасия Потапова (Россия) — 689…
96 (98). Вероника Кудерметова (Россия) — 621…
98 (127). Виталия Дьяченко (Россия) — 608.