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Монфис снялся с турнира в Марселе 

Спорт-Экспресс + ещё 23 10 часов назад
Фото: globallookpress.com
Француз Гаэль Монфис отказался от участия в турнире в Марселе (Франция), информирует Tennis World USA. Такое решение теннисист принял из-за повреждения запястья.
В первом круге Монфис должен был сыграть с представителем Чехии Иржи Веселы. В основной сетке турнира француза заменит его соотечественник Грегуар Баррер.
Напомним, что на прошлой неделе Монфис стал победителем соревнований в Роттердаме (Нидерланды). В финальном матче он переиграл швейцарца Стэна Вавринку — 6:3, 1:6, 6:2. Этот трофей стал первым для теннисиста в 2019 году.
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Теннис , Стэн Вавринка , Грегуар Баррер , Гаэль Монфис , Иржи Веселы
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