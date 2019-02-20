Квитова одолела Брэйди и стала первой четвертьфиналисткой турнира в Дубае

Чешская теннисистка Петра Квитова , посеянная на турнире в Дубае (ОАЭ) под вторым номером, пробилась в четвертьфинал, в трёх партиях обыграв американку Дженифер Брэйди, попавшую в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:5, 1:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 12 минут.

Петра 5 раз подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 6 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Квитова поспорит либо с победительницей поединка Софья Кенин (США) — Виктория Кужмова (Словакия).