Испанка Гарбинье Мугуруса прокомментировала то, что бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс отказалась доиграть с ней матч третьего круга на турнире в американском Индиан-Уэллсе, передает "Советский спорт".
При счете 6:3, 1:0 в пользу соперницы американка отказалась продолжать борьбу.
"Сегодня Серена сразу же начала играть хорошо. Мне пришлось адаптировать свою игру к тому, что происходило на корте, — на это понадобилось несколько геймов. В целом это действительно странная история, ведь я не чувствую, что реализовала матчбол или что-то в этом роде. Будто бы мне сказали: "Сыграем в следующий раз, окей?" — приводит слова Мугурусы официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).
Теперь испанке предстоит сразиться с голландкой Кики Бертенс в четвертом круге турнира.
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