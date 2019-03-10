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Теннисист Рублев вышел в третий раунд турнира в Индиан-Уэллсе 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Россиянин Андрей Рублев обыграл представителя Нидерландов Робина Хасе во втором круге турнира серии "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе. Призовой фонд соревнований составляет $8,9 млн Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:3 в пользу 21-летнего россиянина. Его следующим соперником станет победитель матча между россиянином Кареном Хачановым и испанцем Фелисиано Лопесом.
На счету российского теннисиста одна победа на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в одиночном разряде, лучшим результатом теннисиста на турнирах серии Большого шлема является выход в 1/4 финала Открытого чемпионата США. Рублев занимает 102-е место в рейтинге АТР, Хасе располагается на 68-й строчке.
Соревнования в Индиан-Уэллсе завершатся 17 марта.
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