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Эксперты назвали шансы Надаля и Федерера выиграть «Ролан Гаррос»-2019 

Чемпионат.com + ещё 5 24 мая 2019
Фото: Чемпионат.com
Вчера в Париже прошла жеребьёвка основной сетки открытого чемпионата Франции 2019 года. Букмекеры назвали фаворитов турнир в мужском одиночном разряде.
Шансы Рафаэля Надаля эксперты оценили коэффициентом 1.90. Испанец может выиграть «Ролан Гаррос» в 12-й раз в своей карьере. В 1-м круге Надалю предстоит сыграть с одним из победителей квалификации.
Поставить на Новака Джоковича можно за 3.90. Серб посеян в Париже под 1-м номером, на старте турнира он сыграет с поляком Хубертом Хуркачем.
Вероятность успеха Доминика Тима из Австрии аналитики оценили коэффициентом 5.00. Прошлогодний финалист «Ролан Гаррос» начнет свой путь матчем с американцем Томми Полом.
Сделать ставку на Роджера Федерера можно за 15.00. Швейцарец впервые за несколько лет сыграет в Париже. Его 1-й соперник — итальянец Лоренцо Сонего. Кстати, Федерер и Надаль попали в одну половину сетки и могут встретиться в полуфинале.
За 17.00 можно сделать ставку на Александра Зверева из Германии, за 18.00 — на грека Стефаноса Циципаса. Шансы представителей России аналитики оценивают чуть ниже: на Даниила Медведева можно поставить с коэффициентом 30.00, на Карена Хачанова — за 55.00.
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Теннис , Ролан Гаррос , Карен Хачанов , Новак Джокович , Рафаэль Надаль , Александр Зверев , Даниил Медведев , Доминик Тим , Роджер Федерер
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