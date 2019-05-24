Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Теннисиста Шаповалова ограбили в Париже 

Газета.Ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Канадский теннисист Денис Шаповалов заявил, что стал жертвой грабителей в Париже, сообщает "Советский спорт".
Спортсмен отметил, что у него похитили рюкзак, когда он был в лобби отеля.
"Охрана не сделала абсолютно ничего. И в отеле мне совсем не помогли. Полдня ушло только на то, чтобы выяснить, кто же украл мой рюкзак, хотя ничего, естественно, не прояснилось. Коме того, моей команде дали не те номера, которые бронировались изначально. Совершенно разочарован", — написал Шаповалов в фейсбуке.
Канадец примет участие в "Ролан Гаррос", который стартует 26 мая.
Ранее сообщалось, что американская теннисистка Серена Уильямс была замечена в инвалидном кресле.
Газета.Ru: последние новости
Серена Уильямс была замечена в инвалидном кресле Немецкий теннисист Зверев вышел в финал турнира в Женеве Шарапова опустилась еще ниже
Теннис , Ролан Гаррос , Денис Шаповалов , Серена Уильямс , Советский спорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Рюкзак украли, дали не те номера»1
«Витесс» сыграл вничью с «Утрехтом»
Роббен рассказал, почему ушёл из «Реала»
Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Марсель»
Немецкий гонщик умер после аварии на трассе
Видео
04:26
Как Запад отреагировал на победу России
Хоккей
00:39
Появилось видео, как бывший муж Мамаевой берёт взятку
MMA
00:10
Первым броском: Россия забила США на ЧМ-2019
Хоккей
00:42
Шведы не могли смотреть на этот позор
Хоккей
Вмешалась полиция: Загитову могут наказать
Фигурное катание
Сломавший ноги пауэрлифтер не сможет вернуться в спорт
Летние виды спорта
16:37
Жена Мамаева спасет жертв «Доктора смерти»
Футбол
Авербух рассказал об отношениях с Медведевой
Фигурное катание
От золота Игр к алкоголизму: трагедия Оксаны Баюл
Фигурное катание
Профнепригоден. Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение