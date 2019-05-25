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«Рюкзак украли, дали не те номера». Теннисист Шаповалов недоволен элитным парижским отелем 

SPORT24.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Канадский теннисист Денис Шаповалов рассказал, что его обокрали в элитном парижском отеле. 26 мая в столице Франции возьмет старт турнир Большого шлема «Ролан Гаррос».
«Пока регистрировался в лобби отеля Novotel La Defense, мой рюкзак украли. Охрана не сделала абсолютно ничего, чтобы предотвратить это, отель оказался бесполезен. Потребовалось полдня, чтобы определить, кто украл сумку.
К тому же моей команде предоставили не те номера. Большое разочарование. Я больше не буду останавливаться в этом отеле», — написал Шаповалов в твиттере.
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Теннис , Ролан Гаррос , Денис Шаповалов
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