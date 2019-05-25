«Рюкзак украли, дали не те номера». Теннисист Шаповалов недоволен элитным парижским отелем

Канадский теннисист Денис Шаповалов рассказал, что его обокрали в элитном парижском отеле. 26 мая в столице Франции возьмет старт турнир Большого шлема « Ролан Гаррос ».

«Пока регистрировался в лобби отеля Novotel La Defense, мой рюкзак украли. Охрана не сделала абсолютно ничего, чтобы предотвратить это, отель оказался бесполезен. Потребовалось полдня, чтобы определить, кто украл сумку.

К тому же моей команде предоставили не те номера. Большое разочарование. Я больше не буду останавливаться в этом отеле», — написал Шаповалов в твиттере.