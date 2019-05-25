Время Серены

Большой теннис возвращается в Париж. 26 мая там стартует второй в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции. Спортивный мир замер в ожидании: этот мэйджор может войти в историю сразу по нескольким причинам. Почему за « Ролан Гаррос »-2019 стоит следить — в материале «Ленты.ру».

Время рекордов

Первый, о ком нужно сказать, — испанец Рафаэль Надаль . В прошлом году он выиграл 11-й «Ролан Гаррос» в карьере и стал единственным теннисистом в истории, которому удавалось стать триумфатором одного мэйджора более десяти раз. Причем в том году к Парижу теннисист подходил в куда более слабой форме по сравнению с нынешней. По ходу сезона он постоянно прибавляет: от полуфинала в Барселоне в конце апреля он пришел к победе в Риме 19 мая. Следующая цель очевидна. 12 титулов на одном мэйджоре — такое никому и не снилось. Ну, кроме самого Надаля.

Важно, что, став чемпионом, Рафа установит еще один, теперь уже личный рекорд — по количеству титулов на одном турнире. Кроме 11 побед на «Ролан Гаррос», в его активе столько же выигранных Masters в Монте-Карло. Следующее место в его рейтинге занимает Рим — там спортсмен первенствовал девять раз.

«Надаль — главный фаворит, в этом никаких сомнений. А потом все остальные», — заявил первая ракетка мира Новак Джокович . Хотя себя ко «всем остальным» спортсмен вряд ли причисляет. Сербу, лидерству которого в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) ничто не угрожает, «Ролан Гаррос» нужен не меньше, чем испанцу.

Все потому, что сейчас Новак как никогда близок к завоеванию второго карьерного «Большого шлема». Никто в истории еще не выигрывал все мэйджоры более одного раза, а Джоковичу для этого как раз не хватает еще одного «Ролан Гаррос». На аналогичное достижение претендует здесь и швейцарец Роджер Федерер , но серб выглядит куда более готовым. Совсем недавно он выиграл грунтовый Мадрид, а в начале сезона победил на Открытом чемпионате Австралии. К тому же последний триумф Федерера на «Ролан Гаррос» датируется аж 2009 годом, в то время как Джокович выигрывал здесь три сезона назад. А ведь есть еще австриец Доминик Тим , дошедший в 2018 году до финала, и немец Александр Зверев , с которым всегда тяжело играть. Они в Париже пока темные лошадки.

Скромный состав

Хачанов, занимающий в рейтинге АТР 12-ю строчку, по итогам «Ролан Гаррос» может дебютировать в топ-10. Правда, для этого ему нужно довольно далеко пройти: в 2017-м и 2018 годах россиянин проиграл в четвертьфинале, и неплохо было бы улучшить этот результат. При этом в текущем сезоне Хачанов пока не блещет. В Майами, Барселоне и Мюнхене он вылетел в первом круге, а в Монте-Карло, Мадриде и Риме — во втором. На старте «Ролан Гаррос» ему предстоит сыграть с немцем Седриком Штебе, который, на первый взгляд, проблем доставить не должен.

Медведеву назначена встреча с французом Пьером Эрьером, который, должно быть, россиянину по зубам. Вообще, Даниил выступает в этом году гораздо стабильнее. В Майами россиянин вышел в третий круг, в Монте-Карло — в полуфинал, а в Барселоне и вовсе сыграл в финале против Тима. Потом, правда, дважды вылетел в стартовом раунде, но это было связано, скорее, с плотным графиком, в котором теннисист не привык играть. Перед Парижем у него было достаточно времени прийти в себя. Пора бы заявить о себе: на «Ролан Гаррос» Медведев ни разу в карьере не сыграл больше одного матча.

Еще один момент

С некалендарным «Шлемом» связана не только история Джоковича. В Открытую эру (эпоха профессионального тенниса, начавшаяся в 1960-х годах, — прим. «Ленты.ру») он покорился только десяти девушкам, а после «Ролан Гаррос»-2019 список может пополнить пятая ракетка мира из Германии Анжелик Кербер . В 2016 году она выиграла Открытые чемпионаты Австралии и США, а в 2018-м — Уимблдон. Таким образом, для полной коллекции спортсменке не хватает только титула в Париже, где она никогда не пробивалась даже в полуфинал. Вероятность, что это произойдет в этом году, невелика, так как по ходу сезона Кербер много пропустила из-за травмы ноги. Сбрасывать ее со счетов, однако, не стоит: имея запредельную мотивацию, немка может далеко пройти. В первом круге она встретится с 18-летней россиянкой Анастасией Потаповой — 81-й ракеткой мира.

Многое стоит на кону и для румынки Симоны Халеп , которая в 2018 году в Париже выиграла первый и пока единственный турнир «Большого шлема» в карьере. Сейчас спортсменка занимает третью позицию в мировом рейтинге и, чтобы сохранить ее, должна защитить очки. Но в текущем сезоне румынка крайне нестабильна, так что ее победа на «Ролан Гаррос» станет большой неожиданностью. В похожей ситуации — первая ракетка мира японка Наоми Осака, которая, скорее всего, потеряет лидерство, если не выйдет в финал. В начале сезона она говорила, что мечтает о календарном «Большом шлеме», но в этом году он вряд ли ей достанется: на грунте в 2019-м японка пока не побеждала.

Приехала в Париж и американка Серена Уильямс , которая сейчас занимает 10-е место в рейтинге WTA. Да, в последний раз спортсменка выигрывала Открытый чемпионат Франции давно, в 2015 году, а грунт — далеко не любимое ее покрытие. К тому же в этом сезоне Уильямс мало выступала и часто болела. Но это все не имеет значения. В каком бы состоянии американка ни была, она остается фавориткой практически в любой игре, ведь на ее стороне — психологическое преимущество и пугающая многих соперниц мощь. Американка опасна и по другой причине: она торопится победить. Серена близка к завершению карьеры, и в спорте ее держит единственное обстоятельство.

Дело в том, что в случае триумфа на любом из мэйджоров она догонит по количеству титулов Маргарет Корт, которая в одиночном разряде выиграла 24 таких турнира. Последнюю победу в рамках «Шлема» Корт одержала в 1973-м, то есть ее рекорд держится уже 46 лет. В прошлом сезоне Уильямс дважды могла сравниться с великой соотечественницей, дойдя до финала на Уимблдоне и Открытом чемпионате США. В Лондоне она проиграла Кербер, а в Нью-Йорке со скандалом — Осаке. И останавливаться американка явно не намерена.

Штурм «Ролан Гаррос»-2019 Уильямс начнет со встречи с россиянкой Виталией Дьяченко — 82-й ракеткой мира. Дьяченко в свое время подавала большие надежды, но реализовать себя в полной мере не смогла. На нее никто бы не обратил внимания, если бы в прошлом сезоне спортсменка на самом старте Уимблдона не выбила Марию Шарапову . Это поражение стало для бывшей первой ракетки мира самым ранним на кортах английского мэйджора в карьере. Ту игру фанаты Шараповой вспоминают с содроганием: теннисистка несколько раз не смогла подать на матч во втором сете, проиграла его, а потом безвольно отдала третий.

Самой Шараповой, кстати, в этом году в Париже не будет. Двукратная чемпионка «Ролан Гаррос» пропускает уже пятый турнир в году, снявшись последовательно с соревнований в Майами, Штутгарте, Мадриде и Риме. Россиянка объясняет это травмой плеча и обещает вернуться на корт во время травяного сезона, но с каждым днем в это верится все меньше.

Тяжелая доля

В отсутствие Шараповой вся ответственность за российский женский теннис ложится на первую ракетку страны — Дарью Касаткину . По сравнению с прошлым сезоном, когда спортсменка вошла в топ-10 мирового рейтинга, сейчас ее дела совсем плохи. «Этот сезон для меня — катастрофа», — призналась она в апреле. Все потому, что дальше третьего круга ни на одном из турниров Дарья в 2019-м не пробивалась. Всего россиянка приняла участие в десяти соревнованиях и в пяти из них вылетела на старте. Сейчас она занимает 21-ю строчку мирового рейтинга и, если не доберется в Париже хотя бы до четвертьфинала, опустится еще. Ведь на «Ролан Гаррос»-2018 спортсменка проиграла именно на этой стадии, а значит, ей придется защищать очки. Сетка Касаткиной досталась терпимая: в первом круге ее ждет участница квалификации, во втором возможна встреча с 61-й ракеткой мира из Пуэрто-Рико Моникой Пуиг . Так что задача Касаткиной на первых стадиях — не проиграть самой себе.

«Ролан Гаррос»-2019 — это сплошная интрига. В ближайшие две недели на парижских кортах будет много красивого тенниса.