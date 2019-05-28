Блинкова обыграла Гаспарян и вышла во второй круг Roland Garros

Российская теннисистка Анна Блинкова одержала победу над соотечественницей Маргаритой Гаспарян в матче первого раунда Roland Garros. Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 18 минут, завершилась со счетом 6:3, 4:6, 8:6. В следующем круге россиянка сыграет против французской теннисистки Каролин Гарсии , которая во встрече первого раунда победила немку Мону Бартель (6:2, 6:4).

До этого поединка между собой спортсменки встречались один раз, это произошло на турнире во французском Лимонже в 2018 году. Тогда в двух сетах победу одержала Гаспарян (6:4, 6:2).

Блинкова впервые играет в основной сетке Roland Garros. В квалификации она обыграла представительницу Франции Людмилу Бенчех, украинку Анну Калинину Юлию Глушко из Израиля. Высшим достижением на турнирах серии Большого шлема для нее является участие во втором раунде Открытого чемпионата Австралии (2017) и Уимблдона (2018). В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 20-летняя россиянка занимает 79-е место.

Гаспарян принимает участие в турнире в третий раз, еще ни разу она не проходила во второй круг соревнований. Наивысший результат на турнирах серии Большого шлема — выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2016), где она уступила американке Серене Уильямс (2:6, 1:6). В рейтинге WTA 24-летняя российская теннисистка занимает 65-е место. В активе Гаспарян четыре титула WTA.

Roland Garros завершится 9 июня. Общий призовой фонд составляет €42,66 млн