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Блинкова обыграла Гаспарян и вышла во второй круг Roland Garros 

ТАСС + ещё 30 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская теннисистка Анна Блинкова одержала победу над соотечественницей Маргаритой Гаспарян в матче первого раунда Roland Garros. Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.
Встреча, которая продолжалась 2 часа 18 минут, завершилась со счетом 6:3, 4:6, 8:6. В следующем круге россиянка сыграет против французской теннисистки Каролин Гарсии, которая во встрече первого раунда победила немку Мону Бартель (6:2, 6:4).
До этого поединка между собой спортсменки встречались один раз, это произошло на турнире во французском Лимонже в 2018 году. Тогда в двух сетах победу одержала Гаспарян (6:4, 6:2).
Блинкова впервые играет в основной сетке Roland Garros. В квалификации она обыграла представительницу Франции Людмилу Бенчех, украинку Анну Калинину и Юлию Глушко из Израиля. Высшим достижением на турнирах серии Большого шлема для нее является участие во втором раунде Открытого чемпионата Австралии (2017) и Уимблдона (2018). В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 20-летняя россиянка занимает 79-е место.
Гаспарян принимает участие в турнире в третий раз, еще ни разу она не проходила во второй круг соревнований. Наивысший результат на турнирах серии Большого шлема — выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2016), где она уступила американке Серене Уильямс (2:6, 1:6). В рейтинге WTA 24-летняя российская теннисистка занимает 65-е место. В активе Гаспарян четыре титула WTA.
Roland Garros завершится 9 июня. Общий призовой фонд составляет €42,66 млн
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Теннис , Анна Калинина , Серена Уильямс , Мона Бартель , Юлия Глушко , Каролин Гарсия , Маргарита Гаспарян , Анна Блинкова
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