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Павлюченкова опустилась на 30-ю строчку в чемпионской гонке WTA 

Чемпионат.com + ещё 3 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 27 мая россиянка Анастасия Павлюченкова опустилась на 30-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Чемпионская гонка WTA. 27 мая
1 (1). Петра Квитова (Чехия) — 3525.2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 3271.3 (3). Наоми Осака (Япония) — 2961.4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 2711.5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2289.6 (6). Эшли Барти (Австралия) — 2175.7 (7). Симона Халеп (Румыния) — 1897.8 (8). Бьянка Андрееску (Канада) — 1757.9 (9). Анжелика Кербер (Германия) — 1620.10 (10). Элина Свитолина (Украина) — 1377…30 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 708…45 (43). Екатерина Александрова (Россия) — 571…47 (48). Вероника Кудерметова (Россия) — 559…55 (53). Виталия Дьяченко (Россия) — 453…60 (58). Вера Звонарёва (Россия) — 425…74 (70). Анна Блинкова (Россия) — 385…79 (74). Дарья Касаткина (Россия) — 372…83 (79). Мария Шарапова (Россия) — 355…90 (86). Наталья Вихлянцева (Россия) — 336…93 (89). Маргарита Гаспарян (Россия) — 334.
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Теннис , Каролина Плишкова , Наталья Вихлянцева , Петр Квитов , Вероника Кудерметова , Виталий Дьяченко , Белинда Бенчич , Эшли Барти , Екатерина Александрова , Элина Свитолина , Маргарита Гаспарян , Дарья Касаткина , Мария Шарапова , Анна Блинкова , Анастасия Павлюченкова , Вера Звонарева , Анжелика Кербер
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