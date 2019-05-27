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Кудерметова одолела Возняцки на «Ролан Гаррос», проиграв первый сет 0:6 

Чемпионат.com + ещё 22 7 часов назад
Фото: EPA
Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв датчанку Каролину Возняцки (13) со счётом 0:6, 6:3, 6:3. Продолжительность поединка составила 2 часа 4 минуты.
Вероника дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 1 двойная ошибка и 5 брейков.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча: текстовая онлайн-трансляция матча Кудерметова — Возняцки на «Ролан Гаррос».
За выход в третий круг Кудерметова поспорит с победительницей матча Зарина Дияс (Казахстан) — Одри Альби (Франция, WC).
«Ролан Гаррос». Женщины. Первый круг Лорен Дэвис (США, WC) — Кристина Плишкова (Чехия) — 6:2, 6:4. Кайя Канепи (Эстония) — Юлия Гёргес (Германия, 18) — 7:5, 6:1. Виктория Кужмова (Словакия) — Ализе Корне (Франция) — 6:4, 6:3. Кики Бертенс (Нидерланды, 4) — Полин Пармантье (Франция) — 6:3, 6:4. Диан Парри (Франция, WC) — Вера Лапко (Беларусь) — 6:2, 6:4. Йоханна Конта (Великобритания, 26) — Антония Лоттнер (Германия, Q) — 6:4, 6:4.
Чемпионат.com: последние новости
Софья Жук не сумела выйти во 2-й круг «Ролан Гаррос», уступив Зигемунд Ястремская и Путинцева, выигравшие турниры в субботу, проиграли на старте «РГ» Эстонка Канепи установила рекорд турниров «Большого шлема»
Комментарии
Теннис , Ролан Гаррос , Вероника Кудерметова , Виктория Кужмова , Кристина Плишкова , Антония Лоттнер , Зарина Дияс , Вера Лапко , Каролина Возняцки
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