Кудерметова одолела Возняцки на «Ролан Гаррос», проиграв первый сет 0:6

Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв датчанку Каролину Возняцки (13) со счётом 0:6, 6:3, 6:3. Продолжительность поединка составила 2 часа 4 минуты.

Вероника дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 1 двойная ошибка и 5 брейков.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча: текстовая онлайн-трансляция матча Кудерметова — Возняцки на « Ролан Гаррос ».