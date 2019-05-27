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Петра Квитова снялась с «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 42 минуты назад
Фото: Reuters
Чешская теннисистка, шестая ракетка мира Петра Квитова отказалась от выступлений на Открытом чемпионате Франции. Причиной такого решения стали проблемы со связками руки.
«С большим сожалением сообщаю о снятии с «Ролан Гаррос». На протяжении последних двух недель я испытывала проблемы с левым предплечьем, а МРТ, сделанное вчера, подтвердило надрыв его связок. Два года назад я вернусь в теннис на этом турнире, от того грустнее отказываться от возможности вновь сыграть Париже. С нетерпением жду своего возвращения в 2020», — написала Петра в своём «твиттере».
Таким образом, соперница Петры по первому раунду Сорана Кырстя из Румынии сыграет против словенки Каи Юван, которая выступит в качестве «лаки-лузера».
Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее представительницы США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.
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Теннис , Ролан Гаррос , Петр Квитов
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