Александрова победила Стосур и вышла в третий круг Roland Garros

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла австралийку Саманту Стосур в матче второго круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже, общий призовой фонд составляет €42,66 млн Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:1, 6:4 в пользу 24-летней российской спортсменки. Теннисистки впервые встретились друг с другом. Следующей соперницей Александровой будет испанка Алена Большова-Задойнова.

Александрова в третий раз играет в основной сетке Открытого чемпионата Франции, россиянка улучшила свое высшее достижение на " Ролан Гаррос " и на турнирах Большого шлема. В 2017 году Александрова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, где проиграла чешской теннисистке Каролине Плишковой в трех сетах. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) россиянка занимает 58-е место. На ее счету два титула WTA.

Стосур сыграла в основной сетке турнира в 16 раз, в 2010 году она дошла до финала турнира, где уступила итальянке Франческе Скьявоне. В рейтинге WTA она занимает 96-е место. На ее счету девять титулов WTA, в том числе победа на Открытом чемпионате США 2011 года.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня.