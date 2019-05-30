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Александрова победила Стосур и вышла в третий круг Roland Garros 

ТАСС + ещё 33 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла австралийку Саманту Стосур в матче второго круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже, общий призовой фонд составляет €42,66 млн Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:1, 6:4 в пользу 24-летней российской спортсменки. Теннисистки впервые встретились друг с другом. Следующей соперницей Александровой будет испанка Алена Большова-Задойнова.
Александрова в третий раз играет в основной сетке Открытого чемпионата Франции, россиянка улучшила свое высшее достижение на "Ролан Гаррос" и на турнирах Большого шлема. В 2017 году Александрова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, где проиграла чешской теннисистке Каролине Плишковой в трех сетах. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) россиянка занимает 58-е место. На ее счету два титула WTA.
Стосур сыграла в основной сетке турнира в 16 раз, в 2010 году она дошла до финала турнира, где уступила итальянке Франческе Скьявоне. В рейтинге WTA она занимает 96-е место. На ее счету девять титулов WTA, в том числе победа на Открытом чемпионате США 2011 года.
Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня.
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Теннис , Ролан Гаррос , Екатерина Александрова , Саманта Стосур
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