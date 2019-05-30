Блинкова вышла в третий круг Roland Garros

Россиянка Анна Блинкова одержала победу над французской теннисисткой Каролин Гарсией в матче второго раунда Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.

Встреча продолжалась 1 час 53 минут. Блинкова обыграла Гарсию, занимающую 22-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), со счетом 1:6, 6:4, 6:4. В следующем круге 20-летняя россиянка (117-й номер рейтинга) сыграет против победительницы матча между американкой Мэдисон Киз (14) и австралийкой Присциллой Хон (132).

Блинкова впервые играет на Открытом чемпионате Франции. Она пробилась на турнир через квалификацию, а в матче первого круга одолела соотечественницу Маргариту Гаспарян . До этого высшим достижением на турнирах серии Большого шлема для Блинковой являлось участие во втором раунде Открытого чемпионата Австралии (2017) и Уимблдона (2018).

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. Общий призовой фонд составляет €42,66 млн