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Осака одолела Азаренко на «Ролан Гаррос», отыгравшись с 4:6, 2:4 

Чемпионат.com + ещё 64 13 часов назад
Фото: RT на русском
Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на Открытом чемпионате Франции под первым номером, пробилась в третий круг, одолев представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 4:6, 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 50 минут.
Первая ракетка мира 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов На счету её соперницы 3 эйса, 5 двойных ошибок и 4 брейка. По ходу матче японка уступала 4:6, 2:4.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Осака — Азаренко на «Ролан Гаррос».
За выход в четвёртый круг Осака поспорит либо с чешкой Катержиной Синяковой, либо с Марией Саккари (29) из Греции.
«Ролан Гаррос». Женщины. Второй круг Эшли Барти (Австралия, 8) — Даниэль Коллинз (США) — 7:5, 6:1.
Чемпионат.com: последние новости
Халеп в трёх сетах одолела 87-ю ракетку мира во втором круге «Ролан Гаррос» Блинкова одержала волевую победу над Гарсией, уступая 2:4 по ходу третьего сета Осака одолела Азаренко на «Ролан Гаррос», отыгравшись с 4:6, 2:4
Теннис , Ролан Гаррос , Виктория Азаренко , Мария Саккари , Эшли Барти , Даниэль Коллинз
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