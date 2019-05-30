Осака одолела Азаренко на «Ролан Гаррос», отыгравшись с 4:6, 2:4

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на Открытом чемпионате Франции под первым номером, пробилась в третий круг, одолев представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 4:6, 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 50 минут.

Первая ракетка мира 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов На счету её соперницы 3 эйса, 5 двойных ошибок и 4 брейка. По ходу матче японка уступала 4:6, 2:4.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Осака — Азаренко на « Ролан Гаррос ».