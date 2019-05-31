Федерер вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Во встрече третьего круга Федерер одержал победу над представителем Норвегии Каспером Руудом со счетом 6:3, 6:1, 7:6 (10:8). Теннисисты провели на корте 2 часа 11 минут.

В следующем раунде швейцарец встретится с победителем пары Николя Маю (Франция) — Леонардо Майер (Аргентина).

Ранее сообщалось, что россиянин Карен Хачанов вышел в третий круг "Ролан Гаррос".

Теннис. "Ролан Гаррос". 3-й кругРоджер Федерер (Швейцария) — Каспер Рууд (Норвегия) — 6:3, 6:1, 7:6 (10:8)